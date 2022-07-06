Умер генеральный секретарь ОПЕК Мухаммад Баркиндо

Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо скончался, сообщает глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Баркиндо было 63 года.

"Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23.00 вчера, 5 июля 2022 года (1.00 6 июля мск - ред.) Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время", - написал Кьяри в своем Twitter-аккаунте.