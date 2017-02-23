Умер российский актер Алексей Петренко

Культура
22 февраля 2017 года скоропостижно скончался российский актер Алексей Петренко, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.

На его счету множество ролей в кино и театре. Фильмография Алексея Петренко насчитывает около 80 картин.

Он исполнил роль летчика Строганова в драме Алексея Германа "Двадцать дней без войны", сыграл Подколесина в "Женитьбе" Виталия Мельникова, появился на телеэкранах СССР в роли американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить". В "Жестоком романсе" Алексей Петренко исполнил роль предпринимателя Кнурова, в "Узнике замка Иф" он сыграл аббата Фриа. Алексей Петренко не раз появлялся на экране в образе исторических личностей: в "Пирах Валтасара" он исполнил роль Сталина, а в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе" – роль Артура Конан Дойля. 

