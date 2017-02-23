Умер российский актер Алексей Петренко

22 февраля 2017 года скоропостижно скончался российский актер Алексей Петренко, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте.
На его счету множество ролей в кино и театре. Фильмография Алексея Петренко насчитывает около 80 картин.
Он исполнил роль летчика Строганова в драме Алексея Германа "Двадцать дней без войны", сыграл Подколесина в "Женитьбе" Виталия Мельникова, появился на телеэкранах СССР в роли американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить". В "Жестоком романсе" Алексей Петренко исполнил роль предпринимателя Кнурова, в "Узнике замка Иф" он сыграл аббата Фриа. Алексей Петренко не раз появлялся на экране в образе исторических личностей: в "Пирах Валтасара" он исполнил роль Сталина, а в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе" – роль Артура Конан Дойля.