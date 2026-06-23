Вновь обнаруженная рукопись Моцарта впервые исполняется во Франции

Культура

Национальная библиотека Франции обнаружила ранее неизвестную рукопись всемирно известного австрийского композитора, раскрывающую семь новых произведений для флейты и арфы, ообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

После 31 года работы хранителем фондов Национальной библиотеки Франции музыковед Франсуа-Пьер Гуа постепенно готовился к выходу на пенсию. 2 февраля он просматривал рукописи в одном из хранилищ учреждения, когда наткнулся на неизвестную тетрадь.

Внутри он обнаружил 44 страницы нотной записи 1778 года. Гуа, курирующий в музыкальном отделе библиотеки коллекции до 1800 года, решил, что узнаёт почерк и стиль Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791).

Не будучи уверенным в находке, он попросил высказать своё мнение коллегу Лоранс Декобер, которая ранее подготовила выставку о связи Моцарта с Францией.

Декобер подтвердила его интуитивное предположение, а в апреле Армин Бринцинг из Bibliotheca Mozartiana при Моцартеуме в Зальцбурге окончательно удостоверил подлинность документа.

Гуа держал в руках неизданную рукопись австрийского маэстро.

«Это одно из важнейших открытий последних десятилетий», — заявил президент Национальной библиотеки Жиль Пекут в пресс-релизе.

Открытие несколько месяцев держали в тайне, но в понедельник радиостанция France Musique представила мировую премьеру семи пьес Моцарта для флейты и арфы в исполнении флейтистки Матильды Калдерини и арфиста Николя Тюлье из Филармонического оркестра Радио Франс.

«Для любого музыкального коллектива выдающаяся честь — вернуть к жизни забытое произведение Моцарта», — заявила президент Radio France Сибиль Вейль в своём заявлении.

«То, что проведение мировой премьеры поручено Филармоническому оркестру Радио Франс, свидетельствует о высочайшем уровне его музыкантов и их приверженности делу сохранения и передачи нашего музыкального наследия», — добавила она.

Новонайденные произведения — серия изящных коротких упражнений — стали долгожданным дополнением к и без того скромному репертуару Моцарта для этих двух инструментов.

Они также проливают свет на период пребывания композитора в Париже. 22-летний Моцарт жил во французской столице с марта по сентябрь 1778 года. В это время его попросили давать уроки композиции Мари-Луизе-Филиппине де Боньер де Гин, виртуозной арфистке и дочери дипломата.

Найденная тетрадь свидетельствует об этой преподавательской деятельности. Хотя её отец был убеждён в гениальности дочери, мадемуазель де Гин оказалась слабым композитором, и Моцарт в письме своему отцу сетовал на «отсутствие музыкальной выдумки у своей ученицы», рассказали в Национальной библиотеке.

Если уроки мастера и не привели к появлению великих сонат, то им всё же удалось завершить шесть композиционных упражнений, которые, по всей вероятности, «основаны на идеях, предложенных самим Моцартом».

Занятия прекратились, когда мадемуазель де Гин в июле 1778 года вышла замуж, а последняя пьеса так и осталась незавершённой.

Рукопись останется на хранении в Национальной библиотеке Франции, располагающей третьей по величине коллекцией автографов музыкальных рукописей Моцарта после Зальцбурга и Берлина. Тем временем музыка лишь ждёт, когда зазвучит в концертных залах по всему миру.

#культура #рукопись #Моцарт

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