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Умерла Пифия из фильма "Матрица"

Исполнившая роль Пифии в фильме «Матрица: Революция» американская актриса Мэри Элис (Mary Alice) скончалась в США. Об этом сообщил Hollywood Reporter, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Как уточнили в полиции Нью-Йорка, артистка умерла в своем доме.

Мэри Элис родилась в Индианоле, штат Миссисипи. Точный год рождения Элис неизвестен, сообщается как 1936-й, так и 1941 год, указывает Variety.

Она начала свою актерскую карьеру в родном городе. После непродолжительной работы учителем в начальной школе Элис начала играть различные роли в общественном театре, и в конце 1960-х — начале 1970-х годов участвовала в постановках в Ист-Виллидж на Манхэттене.

На экране актриса дебютировала в 1974 году в фильме «Обучение Сонни Карсона», в то же время появляясь в телевизионных шоу.

Актриса получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана, сыграв в сериале «Я улечу».

Среди других наиболее известных работ звезды — картины «Пробуждение» (роль Маргарет) и «Костер тщеславия» (Энни Лэмб).

В фильме «Матрица: Революция» 2003 года она сыграла Пифию, а также появилась в видеоиграх, посвященных картине.

В 2000 году ее включили в Зал славы американского театра.

В мае сообщалось, что в США появилась возможность пожить в доме, где снимался научно-фантастический боевик «Матрица: Воскрешение».

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