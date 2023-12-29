"Умные" шкафы разработали казахстанские студенты

Изобретения, Цифровизация
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Интеллектуальные шкафы разработали студенты Amanzholov University, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК

Фото: пресс-служба МНВО РК

Студенты образовательной программы «Информационные системы» успешно разработали и внедряют сервис интеллектуального обслуживания посетителей в управлении цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области и одном из фитнес-центров.

«Инновационная разработка представляет собой «умные» шкафы с доступом каждому посетителю через индивидуальные QR-коды и Face ID-идентификацию. Так, вместо привычных ключей используются особенности биометрии человека. Это гарантия высокой безопасности и автоматизации рабочих процессов.

Еще одним преимуществом является экономически выгодное импортозамещение аналогичных систем, разработанных в других странах», – рассказали в МНВО.

По словам молодых разработчиков Рустема Жумабека, Мираса Екпинова, Аружан Ражаповой и Жавохир Курбаналиева, на всех этапах проектной деятельности использовались современные программы и технологии. В частности, С++, С#, Python, Php, Java, MySQL.

Отметим, проект искусственного интеллекта реализуется под руководством профессора вуза Бакытжана Копжасарова и декана Высшей школы IT и естественных наук Салтанат Адикановой.

#ВКО #технологии #университет #студенты #изобретения

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