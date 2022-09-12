Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал, в чем уникальность визита Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Уникальность визита в том, что Казахстан – это первая страна, которую он посещает после того, как пандемия коронавируса произошла в мире. Для Казахстана это большая честь, и мы надеемся, что визит пройдёт на высоком уровне. Планируется его встреча с Президентом Республики Казахстан", – отметил Смадияров.

Напомним, 14 сентября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева столицу Казахстана с государственным визитом посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.