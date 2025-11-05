Уникальные манускрипты представили в столице
В ходе научно-поисковых экспедиций в Павлодарскую, Карагандинскую, Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области сотрудники Национального центра рукописей и редких книг обнаружили оригиналы научных и литературных трудов на арабском, персидском, тюркском языках. Всего удалось найти и привезти в столицу 275 редких книг, среди которых 31 ценная рукопись XVIII–XIX веков. Эти уникальные памятники письменности показали во время круглого стола «Қолжазба – елдің рухани қазынасы».