– Наши ученые посещали частные дома и личные библиотеки. Некоторые из редких книг и ценных рукописей долгие годы лежали в мешках, на чердаках и в старинных сундуках, портились, приходили в негодность. К сожалению, многие владельцы даже не подозревали об их ценности, – рассказывает главный эксперт отдела научно-исследовательских работ Алмат Абсаликов.

По его словам, одним из самых ценных артефактов, найденных в ходе экспедиций, стала рукопись муллы Али аль-Кари аль-Харави аль-Ханафи. Этот выдающийся ученый и суфийский мыслитель родился и жил в Герате, позднее переселился в Мекку.

Мулла Али аль-Кари является автором более 125 трудов по различным исламским нау­кам, среди которых – тафсир, фикх, хадисоведение, калам, риторика, грамматика и тасаввуф. Среди его наиболее известных произведений – «Миркат аль-мафатиҳ фи шарх Мишкят аль-масабих», «Фатх баб аль-иная би-шарх ан-Никая», «Иршад ас-Сари фи аль-манасик».

Обнаруженная рукопись представляет собой комментарий к труду Абу Хамида аль-Газали, средневекового исламского богослова, выдаю­щегося влиятельного правоведа и теоретика права.

Книга переплетена в османском стиле, имеет кожаную обложку с застежкой, сохранились следы ее реставрации. Бумага произведена в Коканде, а в колофоне указано, что рукопись была переписана в 1775 году.

В ходе экспедиции были также обнаружены и другие уникальные памятники письменности. Среди них – «Диу­ан Ахмет Ясави» – сборник стихов великого тюркского поэта и суфия XII века. Еще один из найденных раритетов – сборник стихов «Кысас аль-Анбия» поэта эпохи Золотой Орды XIV века Рабгузи. Это редкое литографичес­кое издание XIX века.

Порадовала ученых и еще одна ценная находка – труд известного татарского ученого Шихаб ад-Дина Маржани «Мустафад аль-ахбар фи ахвал Казан ва Булгар», содержащий ценные сведения по истории Казахстана.

Результаты экспедиций показали, что в библиотеках и частных собраниях Казахстана до сих пор хранятся уникальные малоизученные источники, связанные с историей исламской цивилизации, теологией и культурой.

По словам участников круг­лого стола, работа по их сохранению, систематизации и цифровизации будет продолжена.