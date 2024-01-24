Универсальной SIM-картой смогут пользоваться казахстанцы

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, документ разработан по инициативе депутатов Мажилиса. В рамках законопроекта ряд поправок направлены на исполнение поручений главы государства по развитию сферы связи, увеличению цифровизации, поддержке инноваций.

Законопроектом предусмотрено перераспределение радиочастотного спектра, включение мест для инфраструктуры связи в генеральные планы, а также резервирование территорий для нужд связи, введение правового статуса виртуальных операторов связи.

«Согласно нашей регуляторной модели, оператор виртуальной связи будет направлять уведомление уполномоченному органу о начале его работы, при этом он не будет получать лицензию как держатель инфраструктуры связи. То есть, фактически он будет арендовать трафик у действующих операторов связи. В чем его преимущество? Он может заключить договора со всеми операторами. Соответственно, его универсальная сим-карта будет ловить связь от той антенны, которая находится ближе. Такие операторы, такие универсальные симки с точки зрения технологий, решат вопросы в тех случаях, когда нужно максимальное покрытие связью. Наши службы МЧС, кстати, сейчас в экстренных случаях уже подобные модели используют, в частности, к тревожной кнопке используют универсальные симки и так далее. Безусловно, туристская отрасль выиграет. Предоставляя универсальную карту, возможно, она будет дороже за счет дополнительных сервисных услуг, такие виртуальные операторы смогут предоставлять качественные услуги. Но это точно увеличит конкуренцию на рынке, потому что это новый формат работы. И мы надеемся, что это будет удобно для наших граждан», - пояснила нововведение Смышляева.