ИИН казахстанцы будут получать раньше, чем имя

Мажилис, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Номер будет присваиваться новорожденному в течение первых 20 минут его жизни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь казахстанцы будут получать индивидуальный идентификационный номер (ИИН) раньше, чем имя. Соответствующие поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации рассматриваются на пленарном заседании Мажилиса, передают Kazpravda.kz.

Как указано в пояснении к законопроекту, в целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных предлагается присвоение ИИН сразу после рождения ребенка, в течение первых 20 минут.

«Таким образом предполагается снизить риск таких противоправных действий, как мошенничество и киднеппинг», - говорится в распространенной Мажилисом информации.

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