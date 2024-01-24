ИИН казахстанцы будут получать раньше, чем имя
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Буланова Наталия
выпускающий редактор
Номер будет присваиваться новорожденному в течение первых 20 минут его жизни
Теперь казахстанцы будут получать индивидуальный идентификационный номер (ИИН) раньше, чем имя. Соответствующие поправки по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации рассматриваются на пленарном заседании Мажилиса, передают Kazpravda.kz.
Как указано в пояснении к законопроекту, в целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных предлагается присвоение ИИН сразу после рождения ребенка, в течение первых 20 минут.
«Таким образом предполагается снизить риск таких противоправных действий, как мошенничество и киднеппинг», - говорится в распространенной Мажилисом информации.