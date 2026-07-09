Университет Аризоны расширяет сотрудничество с Казахстаном

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, пресс-служба Правительства

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о сотрудничестве с американским университетом Аризоны и запуске совместных производственных проектов, сообщает Kazpravda.kz

Университет Аризоны, открытый на базе СКГУ им. М. Козыбаева, переходит от образовательного процесса к реализации коммерческих проектов для отечественной экономики.

Министр отметил, что зарубежный ВУЗ теперь обеспечивают не только подготовку кадров, но и прямой трансфер передовых технологий.

«Из дешевого актива как сера, мы теперь с помощью наших американских партнеров научились делать линзы, полимеры, удобрения и абсорбенты. И таких проектов будет много. Сейчас уже привлечено порядка 3,5 млрд теңге из частных инвестиций под эти научные программы: для сельского хозяйства, управления водными ресурсами, новыми материалами, нефтехимии, искусственного интеллекта. Таким образом, филиалы зарубежных университетов не только обучают, но и предоставляют трансфер технологий, обеспечение добавленной высокой стоимостью новой продукции для различных сфер экономики», — подчеркнул министр.

Стоит отметить, что в филиале университета Аризоны на сегодня обучается свыше 1,2 тыс. студентов, образовательный процесс обеспечен 36 педагогами из США. Уже в эти выходные состоится первый выпуск 131 студента. Все они полностью трудоустроены либо получили приглашения в ведущие зарубежные ВУЗы.

Президент университета Аризоны Суреш Гаримелла рассказал о сотрудничестве с Казахстаном и приоритетных направлениях совместной работы в сферах АПК, водных ресурсов и горнодобывающей промышленности

«Мы сотрудничаем с Республикой Казахстан уже несколько лет. Мы удостоились чести стать первым крупным международным университетским партнером для страны. Университет Аризоны обладает огромным опытом в области водных ресурсов, сельского хозяйства, геномики для сельского хозяйства, а также в горнодобывающей и других подобных сферах. Все эти области важны и для Казахстана, поэтому мы очень рады нашему сотрудничеству. Мы глубоко вовлечены в работу лишь в нескольких странах. Мы тщательно выбираем партнеров, и Казахстан — отличный пример. Это обусловлено тем, как развивается страна, ее демографией, расположением и интересом, который руководство страны проявляет к развитию образования, кадрового потенциала и экономики», — отметил Суреш Гаримелла.

Напомним, премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с президентом университета Аризоны доктором Сурешем Гаримеллой вопросы сотрудничества в образовательной сфере. В частности, рассмотрены перспективы расширения совместных академических программ, научных исследований и трансфера технологий в приоритетных для Казахстана отраслях.