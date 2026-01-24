Депутат Мажилиса Унзила Шапак выступила с инициативой обновить преамбулу Основного закона и привести ее содержание в соответствие с современными требованиями. Свое предложение она озвучила на первом заседании Конституционной комиссии, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

По мнению народного избранника, обновление преамбулы Конституции – это не просто редакционная корректировка, а важный шаг, направленный на укрепление национального государства и определение его идеологического направления.

«Глава государства также подчеркнул необходимость опоры на национальные ценности в преамбуле. Он особо отметил важность демонстрации преемственности цивилизационных и государственно-образовательных традиций, берущих начало с казахской степи, и четкого отражения того, что Казахстан является наследником исторических государств Великой Степи. Поэтому наша общая задача в рамках конституционной реформы – подходить ко всем поступившим предложениям не поверхностно, а внимательно и глубоко», – отметила член Комиссии.

Преамбула Конституции – это идеологический и моральный фундамент Основного закона, определяющий конечные цели его принятия, отражающий историко-культурную сущность страны и ее национальный облик.

В связи с этим Унзила Шапак поделилась своим видением необходимых изменений.

«В предлагаемом нами тексте преамбулы должны быть четко отражены несколько ключевых направлений. Прежде всего, Казахстан должен предстать как единая нация. Это основной принцип, усиливающий национальную идентичность и объединяющий всех казахстанцев вокруг общих целей и общей ответственности. В преамбуле следует особо подчеркнуть унитарный характер государства, нерушимость границ и сохранение территориальной целостности. В современных геополитических условиях эти принципы являются решающими факторами укрепления суверенитета страны», – сказала депутат.

Кроме того, по словам Унзилы Шапак, закрепление на уровне преамбулы идеи «Справедливого Казахстана» и ее центрального принципа «Закон и Порядок» определяет новую философию развития государства и общества.

«Сегодня, говоря о Конституции, мы должны думать не только о власти и правовых нормах, но и об ответственности нации перед будущим», – добавила депутат.

По ее словам, идея сохранения природы и экологии должна стать общей ценностью общества и государства. Культура, отметила она, является фундаментом Справедливого Казахстана, объединяет народ и укрепляет общественное единство.

Закрепление культурных и духовных ценностей на конституционном уровне позволяет рассматривать страну не только как правовое, но и как цивилизационное государство, а внимание к науке, образованию, инновациям и ответственности перед будущими поколениями делает Конституцию выражением общественного согласия между государством и народом.