Управляемые хирургами роботы будут проводить операции в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске на базе городской больницы № 1 планируют организовать первый в республике центр роботизированной хирургии, сообщает YK-news.kz
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На приобретение хирургической роботизированной системы из областного бюджета выделят свыше 1 миллиарда 200 миллионов тенге. Идею одобрил аким ВКО Даниал Ахметов.
"В Соединенных штатах и Европе уже тысячи таких центров. Это нововведение откроет новые горизонты для наших врачей", – сказал глава Восточно-Казахстанской области.
Как разъяснили в управлении здравоохранения, во время операции будет использован робот, управляемый хирургом.
"Хирург не будет контактировать с пациентом, что позволяет исключить человеческий фактор во время операции и минимизировать риск ошибок. Роботизированные хирургические системы, помимо обычных, позволяют проводить операции высокой сложности в различных областях медицины: урология, гинекология, лапароскопическая абдоминальная и торакальная хирургия, нейрохирургия, онкология", – отметили в облздраве.
К работе в роботизированной операционной будут допускать врачей экспертного уровня, которых обучат за границей.
"Кроме того, предусматривается организация симуляционного центра, на базе которого будут отрабатывать навыки работы с эндоскопическим оборудованием не только врачи одной больницы, но и всей области", – сообщили в облздраве.