Упрощение налоговых режимов создаст равные условия для бизнеса

Налоги
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В рамках налоговой реформы Казахстан планирует перейти от семи к трем специальным налоговым режимам, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, это значительно упростит налоговую систему и улучшит условия для предпринимателей.

«Переход от семи к трем специальным налоговым режимам упрощает систему для предпринимателей и облегчает выбор. Теперь процесс выбора режима станет более простым и понятным. Это также снижает бюрократию для налоговых органов и упрощает администрирование», - отметил Амрин.

По его словам, новое налоговое законодательство направлено не только на упрощение процедур, но и на устранение рисков налоговой оптимизации.

«Если налогоплательщик на общем режиме приобретает товары или услуги у участника спецрежима, он не сможет ставить такие расходы на вычет. Это создает стимулы для прозрачных сделок и исключает возможность злоупотреблений», - пояснил он.

Особое внимание уделено самозанятым гражданам - вводится новый спецрежим, предполагающий фиксированное отчисление в размере 4% без необходимости регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

«Это важный шаг к легализации экономики. Раньше самозанятые находились в ситуации налоговой неопределённости и социальной незащищенности. Теперь они смогут официально подтверждать доходы, а также получать пенсионные и социальные гарантии», - подчеркнул Амрин.

В числе других ключевых изменений - отмена ограничений по численности сотрудников и увеличение лимита дохода до 600 тысяч МРП. Это, по мнению первого вице-министра, устранит искусственные барьеры для роста малого бизнеса. Также предусмотрена гибкость в налоговых ставках (от 2% до 6%), что позволит регионам более точно настраивать стимулы для предпринимателей.

Важным шагом стало и введение запретительного списка видов деятельности, исключенных из действия спецрежимов.

«Вместо разрешительной модели, теперь действует принцип «разрешено всё, что не запрещено». Это создает понятные и равные условия конкуренции для бизнеса и даёт больше свободы при выборе налогового режима», - добавил Амрин.

Среди других мер новой налоговой реформы - объединение режимов упрощенной декларации и розничного налога, упразднение малоиспользуемого режима с фиксированным вычетом и сохранение СНР для фермеров.

«Для сельхозпроизводителей упрощается отчётность — отменяется единый земельный налог и вводится ставка ИПН в размере 0,5%. Это упрощает налоговый учет без увеличения нагрузки», - резюмировал он.

В результате, предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности и предсказуемости налоговой системы, а также должны улучшить деловой климат и создать стимулы для легализации и роста малого и среднего бизнеса.

#налоги #бизнес #налоговый кодекс

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