Ураган причинил значительный ущерб городской инфраструктуре. По данным местных властей, скорость ветра достигла 27 м в секунду, сорвана кровля около 30 домов, выведено из строя 40 км линий электропередачи, повалено множество деревьев.

Фото: пресс-служба акимата Конаева

Разрушительный шторм обес­точил ряд микрорайонов, повредил несколько машин, но, к счастью, пострадавших среди местных жителей не выявлено. Сразу был создан оперативный штаб по устранению последствий ЧС, коммунальные и экстренные службы города перешли на усиленный режим работы.

По информации пресс-службы горакимата, к ликвидации последствий урагана привле­чены свыше 300 человек и 60 единиц спецтехники. Уже завершены работы по очистке территорий, продолжаются ремонт кровель и восстановление объектов инфраструктуры.

Между тем местная служба спасения сообщила, что в ближайшие дни в Конаеве вновь ожидается усиление ветра с порывами до 17–22 м в секунду. Горожан просят соблюдать меры безопасности и следить за прогнозом погоды.