Ураганный ветер перевернул автобус в Караганде: видео

фото: instagram.com/dorogi_karagan

На автодороге "Алматы-Екатеринбург" мощный ветер перевернул рейсовый автобус с пассажирами, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

На кадрах видны уже последствия порывистого ветра, который раскачал автобус до такой степени, что он упал на бок.

По данным ДП региона это произошло 21 июля в 17:30 на автодороге "Алматы-Екатеринбург" в 10 км от поселка Осакаровка.

33-летний водитель автобуса "Yutong", который ехал по маршруту Алматы - Астана, из-за сильного бокового ветра, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание.

В салоне находилось 20 человек. В результате ДТП 65-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение.

«По данному факту назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.