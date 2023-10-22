Уральцы добились отмены повышения проезда на общественном транспорте

Общество
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

В акимате города сообщили, что рассмотрев предложения и новые расчёты, повышение тарифа до 120 тенге становится нецелесообразным, передает Kazpravda.kz

Фото: Уральская неделя

Акимат Уральска подготовил новый проект постановления, согласно которому предлагается повысить тариф на проезд в общественном транспорте не до 120, а до 100 тенге, сообщает «Мой город».

Первый проект опубликовали 26 сентября. Предлагалось, чтобы плата за проезд будет при безналичном расчёте 120 тенге (сейчас 80 тенге), при наличном – 200 тенге (сейчас 150 тенге).

Уральцы активно обсуждали повышение стоимости проезда, считая рост тарифа слишком резким. Заместитель акима тогда объяснил, что без этого пассажирский транспорт города «встанет».

12 октября Общественный совет поддержал изменения. Хотя и его члены попросили расширить льготную категорию: включить детей до 14 лет, предоставить проездной студентам и снизить тариф для матерей, воспитывающих детей-инвалидов.

20 октября в акимате Уральска сообщили, что рассмотрев предложения, и основываясь на выводах из расчётов расширения льготной группы, повышение тарифа до 120 тенге становится нецелесообразным. И не решит вопрос с созданием дополнительного дохода и экономии субсидий.

«Акимат подготовил новый проект постановления, согласно которому предлагается повысить тариф до 100 тенге. Льготная категория пассажиров, предложенная предыдущим проектом постановления, остаётся без изменений», – пояснили в пресс-службе ведомства.

#уральск #цены #тариф #общественный транспорт

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