Уроки и выводы

После трагедии на шахте в области Улытау, в результате которой погиб­ли семеро горняков, ситуация с промышленной безопасностью вполне ожидаемо оказалась в центре внимания депутатского корпуса в ходе очередного пленарного заседания. По мнению мажилисмена Армана Калыкова, участившиеся несчастные случаи на предприятиях являются прямым следствием слабого внимания к вопросам промышленной безопасности, а потому критически важно вернуть контроль в данной сфере в орбиту государства.

Он привел статистику, которая подтверждает, что вопросы промбезопасности сегодня остаются без должного внимания.

– Например, в 2023 году на Балхашском медеплавильном заводе и шахте № 57 Восточно-Жезказганского рудника погибли монтажник и горный мастер. В ноябре на Жезказганской обогатительной фабрике № 2 погибла женщина, а на руднике «Жайсан» в Жамбылской области – двое горняков. В октябре 2024 года на шахте «Саяк-3» в Балхашском регионе из-за выброса угарного газа погибли еще двое шахтеров. И вот новая трагедия, унесшая жизни семи человек, за которыми остались семьи и несовершеннолетние дети. Особую тревогу вызывает информация о возможном взрыве газа, природное присутствие которого в руднике по добыче меди исключено, что говорит о нарушениях техники безопасности, – констатировал мажилисмен.

Депутат задался вопросом: почему одно из лучших и рентабельных предприятий, приносящее высокую прибыль, годами не обеспечивает должный уровень безопасности труда?

– Такие техногенные аварии ежегодно повторяются и продолжают происходить на рудниках, шахтах и нефтяных мес­торождениях нашей страны. Это указывает на важность и необходимость введения государственных институтов промышленной безопасности. Но в связи с постоянным реформированием этой системы мы потеряли целую контролирующую государственную отрасль, в том числе специалистов, инспекторов самого высокого уровня. По этим проблемам я и мои коллеги неоднократно направляли депутатские запросы, предупреждая о будущих необратимых последствиях в связи с реорганизацией государственной системы промышленной безопасности. Более того, нами были предложены законодательные и системные нормы по усилению контроля и надзора в данной сфере. Но Правительством, в том числе Министерством национальной экономики, данная важная законодательная инициатива не была поддержана, – сообщил Арман Калыков.

Депутат напомнил, что десять лет назад был ликвидирован единственный республиканский научный институт по проблемам промышленной безопасности.

– Фактически была уничтожена научно-методическая база в сфере техногенной безопасности. В свете вышеуказанных накоп­ленных негативных факторов в системе промышленной безо­пасности наметился процесс ее дальнейшего сокращения без проведения должного анализа сложившейся ситуации. Кроме того, были объединены региональные департаменты промбезопасности с гражданской защитой. Теперь вопросы промышленной безопасности в горнодобывающей промышленности, строительстве, на опасных производствах переданы в ведение ДЧС, то есть пожарников и спасателей. Я, как человек с более чем 30-летним производственным стажем, считаю данную ситуацию нонсенсом, – сказал Арман Калыков.

В связи с этим депутат предлагает рассмотреть вопросы по усилению государственного контроля в сфере промышленной безопасности, а именно – создание самостоятельного и подотчетного непосредственно Премьер-министру госоргана с передачей функций обеспечения промышленной безопас­ности, а также принять меры по совершенствованию системы страхования жизни и здоровья работников, занятых на опасных производствах.

Обсуждая повестку заседания, депутаты рассмотрели ряд ратификационных документов и законы во втором чтении. Так, мажилисмены ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Также мажилисмены ратифицировали Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц. Представляя депутатам документ, заместитель Генерального прокурора Галымжан­ Койгелдиев подчерк­нул, что посредством данного сог­лашения наши страны создадут полную правовую базу в области уголовного судопроизводства.

Кроме того, депутаты согласились с поправками, внесенными коллегами из Сената в Бюджетный кодекс.

После рассмотрения во втором чтении Мажилис принял законодательные поправки по вопросам исключения излишней законодательной регламентации норм в области здравоохранения. Как отметил руководитель рабочей группы Даулет Мукаев, депутаты существенно доработали документ в ходе работы над его содержанием и внесли ряд поправок.

Депутаты также приняли в работу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, законопроект с изменениями в Кодекс о недрах и недропользовании по вопросам охраны и использования водных ресурсов, а также проект ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года.