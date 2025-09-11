Уровень благополучия детей замерили в Казахстане

Как оказалось, 85% подростков удовлетворены жизнью, а уровень правовой защищенности превысил 90%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В РК провели масштабный социологический опрос в рамках подведения итогов Индекса благополучия детей. В состав опрошенных респондентов вошли дети, родители и педагоги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, согласно результатам, средний уровень правовой защищённости детей составил 90,3%, что свидетельствует о высокой степени осведомлённости о своих правах и наличии механизмов их защиты. Лидерами стали Костанайская (94,5%), Мангистауcкая (93,5%) и Кызылординская (93,1%) области.

Не менее значимым показателем является удовлетворённость подростков жизнью: в среднем 85% детей в возрасте 10–18 лет положительно оценивают свое социальное и психологическое самочувствие. По данному направлению наивысшие значения зафиксированы в Костанайской области (90,1%), в г. Шымкент (88,7%) и Кызылординской области (88,5%).

Особое внимание уделялось уровню доверия в семье. Исследование показало, что 90,4% подростков могут открыто обсуждать свои переживания с родителями. Наиболее высокие показатели отмечены в области Ұлытау (97,5%), г.Астана (95,3%) и Костанайской области (94,7%).

«Индекс благополучия детей внедрен как инструмент, который охватывает все ключевые сферы жизни ребёнка – здоровье, образование, семью, социальную среду. Для нас важно не только видеть цифры, но и слышать голос самих детей. Полученные результаты показывают: они чувствуют себя защищёнными, доверяют своим родителям и уверенно смотрят в будущее», – отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Напомним, что по итогам 2024 года в Казахстане зафиксирован устойчивый рост Индекса благополучия детей: его среднереспубликанское значение увеличилось на 2,5 пункта и составило 58,6 балла.

