Уровень социального оптимизма казахстанцев обнадеживает экспертов

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Три четверти опрошенных граждан считают, что Казахстан развивается в правильном направлении.

Фото: Kazpravda.kz

Исследователи озвучили результаты регионального социологического исследования «Людям о людях: общественное восприятие курса развития страны», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

По словам заместителя директора КИСИ Алуы Жолдыбалиной, опрос проводился в формате интервью face-to-face в 17-ти областях, а также в таких городах республиканского значения, как Астана, Алматы и Шымкент. Уточняется, что в опросе КИСИ приняли участие 8 тыс. респондентов старше 18 лет из разных областей и городов.

«Согласно результатам, 72,0% респондентов считают, что Казахстан развивается в правильном направлении. Противоположной позиции придерживаются 19,6% опрошенных», – говорится в отчете.

Авторы опроса выявили прямую связь между уровнем доходов граждан и их оценкой того, в правильном ли направлении развивается Казахстан.

Отмечается, что чем выше уровень материального достатка, тем чаще респонденты склонны воспринимать общее направление развития страны правильным.

В регионах наиболее позитивными в оценке развития страны оказались жители Кызылординской области, там 85,5% опрошенных считают путь развития страны правильным, на втором месте - опрошенные жители области Улытау с 79,0%, на третьем – респонденты Западно-Казахстанской и Костанайской областей – по 77,3%.

Также исследователи пришли к выводу, что из всех политических институтов респонденты больше всего доверяют президенту страны – 84,2%, особенно в области Улытау, Кызылординской и Павлодарской областях.

Почти половина опрошенных признают, что их материальное положение улучшается, а это 47,2% респондентов. При этом 13,8% опрошенных придерживаются обратной позиции. 37,8% посчитали, что их материальное положение за последний год не изменилось.

«Уровень социального оптимизма, то есть, ожидание лучшей жизни в ближайший год выглядит обнадеживающим. Так, 63,8% ожидают значительного или умеренного улучшения жизни своей семьи в ближайший год. 21,5% полагают, что в ближайший год их ситуация останется неизменной. Ухудшение своего положения ожидают не более 5,9% опрошенных, 8,9% затруднились ответить на вопрос», – сообщил заведующий отделом Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Ермек Токтаров.

Исследователи также отметили, что основными источниками новостей в стране для населения практически с равной частотой служат ТВ и соцсети.

За новостями о событиях в стране на постоянной основе следят 46,7%, при этом каждый десятый опрошенный вовсе не интересуется новостями. Примечательно, что в их числе чаще встречаются граждане с низким уровнем материального достатка, добавили исследователи.

#экономика #население #опрос #эксперты #исследование

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