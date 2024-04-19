Уровень воды в реке Тюменской области РФ достиг рекорда

Такого уровня воды не было почти 80 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: t.me/pereIshim

«Мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года», — сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время самое главное — эвакуировать людей из опасных районов.

«Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что вода прибывает к населенным пунктам за считанные часы.

Моор добавил, что специалисты и волонтеры укрепляют дамбы, отсыпают дороги. Постоянно идет мониторинг состояния гидротехнических сооружений. За последние сутки река Ишим в одноименном городе поднялась на 228 см и достигла уровня в 690 см. Критический уровень составляет 850 см.