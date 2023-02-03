Ущерб от подтоплений оценят в Туркестанской области

Происшествия, Чрезвычайные ситуации, Видеогалерея
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Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин ознакомился с ходом ликвидации последствий подтоплений в четырех населенных пунктах Сауранского района Туркестанской области и встретился с местными жителями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

Фото: t.me/qr_tjm

Акимату поручено организовать комиссионные обходы по оценке нанесенного ущерба.

По информации оперативного штаба вода в населенном пункте Ордабасинского района откачана.

В ближайшее время состоится посещение городов Арыси и Кентау, Байдибекского и Созакского районов.

Ранее сообщалось, что работы по отводу вод ведутся в 5 населенных пунктах: Шаян и Шакпак – в Байдибекском районе, Шага – в Сауранском районе, Шолаккорган – в Созакском районе и городе Арыси.

Эвакуировано более 200 человек и почти 800 голов мелкого рогатого скота.

Задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, Министерства обороны: более 430 человек, почти 70 единиц техники, 43 мотопомпы.

На данный момент уложено 14 500 мешкотар с инертными материалами.

Работают республиканский и областной оперативные штабы, на базе которых открыта горячая линия: в Астане – 8 (7172) 53-32-84; в Туркестанской области – 8 (7253) 35-78-81.

Напомним, 2 февраля в связи сильными дождями и обильным снеготаянием в горной местности в ряде населенных пунктов Туркестанской области подтопило улицы и дворы. В регион прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

 

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