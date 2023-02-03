Подтопления в Туркестанской области: эвакуированы больше 200 человек

Происшествия, Чрезвычайные ситуации
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О паводковой ситуации и принимаемых мерах по ликвидации ЧС в Туркестанской области сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В настоящее время ведутся работы по отводу вод в 5 населенных пунктах: Шаян и Шакпак – в Байдибекском районе, Шага – в Сауранском районе, Шолаккорган – в Созакском районе и городе Арыси.

Подразделения МЧС всю ночь откачивали воду и укладывали мешкотары с инертным материалом. Всего силы министерства и акиматов уложили 13 тысяч мешкотар. 

Задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, Министерства обороны: более 430 человек, почти 70 единиц техники, 43 мотопомпы.

«Силами Департамента по чрезвычайным ситуациям с подтопленных дворовых территорий села Карнак города Кентау, в Сауранском, Байдибекском районах эвакуировано 204 человека (из них 111 детей), отогнана в безопасное место 201 голова мелкого рогатого скота. Для эвакуации и временного размещения населения акиматы подготовили 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе», – рассказали об оперативной обстановке в МЧС.

Работают республиканский и областной оперативные штабы, на базе которых открыта горячая линия: в Астане – 8 (7172) 53-32-84; в Туркестанской области – 8 (7253) 35-78-81.

По данным РГП «Казгидромет», 3 февраля на большей части области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.

Напомним, 2 февраля в связи сильными дождями и обильным снеготаянием в горной местности в ряде населенных пунктов Туркестанской области подтопило улицы и дворы. В регион вылетит министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. 

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