Ущерб в 24 млн тенге: кредиты оформляла на студентов мошенница в Жетысу

Жертвы серийной мошенницы выразили благодарность следователю, доведшей дело до суда в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

В Талдыкоргане начался судебный процесс над 41-летней женщиной, обвиняемой в серии мошенничеств. Жертвы подсудимой, не дожидаясь судебного вердикта, поблагодарили следователя городской полиции, которая в сжатые сроки собрала доказательства и направила дело на рассмотрение представителей Фемиды.

В качестве потерпевших в материалах уголовного дела выступают 16 человек, основная часть из которых студенты местных вузов в возрасте 20-23 лет.

Подозреваемую в мошенничестве женщину сотрудники Талдыкорганской городской полиции задержали в конце прошлого года. Тогда ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно материалам расследования, причиненный потерпевшим ущерб по доказанным фактам составил более 24 млн тенге. Денежные либо товарные кредиты оформлялись через микрокредитные организации и банки.

Деяния подозреваемой квалифицированы по пункту 4 части 3 уголовной статьи «Мошенничество».

«С учетом вызванного общественного резонанса расследование уголовного дела находилось на особом контроле надзорного органа и областного ДП. Потерпевшие после направления дела в суд обратились к руководству городской полиции, выразив благодарность следователю Надие Нуралиновой за объективность в расследовании резонансного дела», – сообщил замначальника УП Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов.