Ушел налегке: двое суток ищут пропавшего 78-летнего жителя Жетысу

Пожилой мужчина пропал без вести в городе Ушарале, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области

Фото: пресс-служба ДП области Жетысу

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Какимбай Турашев 1945 года рождения днем 16 октября ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: рост – 165-170 см, худощавого телосложения. Был одет в коричневые костюм и брюки, камуфлированную куртку с легким головным убором (такия), на ногах – летняя обувь.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении без вести пропавшего мужчины, просят сообщить в полицию на тревожную линию 102 либо по телефонным номерам 8 (72833) 2-11-48, 8-705-345-71-25.