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Усиление основы для политической конкуренции
Айкын Конуров, депутат Мажилиса Парламента, руководитель фракции «Народная партия Казахстана»

В своем выступлении 21 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что ключевой целью политической модернизации страны является повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы.

В этом плане досрочные президентские выборы, на наш взгляд, усилят политическую конкуренцию и будут способствовать увеличению количества политобъединений. Семилетний президентский срок в свою очередь позволит воплотить в жизнь масштабные изменения по демократическому реформированию политической системы страны, а именно – усиление принципов народовластия, обеспечение прозрачности, подконтрольности и повышение эффективности.

В то же время положение об однократном президентском сроке ставит заслон на пути монополизации власти. Таким образом, вкупе с изменениями, принятыми 5 июня на всенародном референдуме, создается надежный механизм по недопущению узурпации, институционально закрепляется отход от суперпрезидентской формы правления.

Касательно планируемых внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты отмечу, что эти выборы – логическое продолжение всенародного референдума, а самое главное – адекватный ответ на рост политической активности казахстанцев, которые поверили, что их мнение важно, что они становятся полноправными и влиятельными субъектами политического процесса.

Напомню: в начале года мы стали свидетелями острого внутриполитического кризиса, подвергшего угрозе нашу государственность, когда приоритетом стали интересы узкого круга лиц, но никак не народа Казахстана. Но сегодня мы все участники процесса долгожданной транс­формации Казахстана из суперпрезидентской республики в президентскую, где по замыслу Главы государства системно реализовывается формула «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Политические изменения, поддержанные большинством казахстанцев на рес­публиканском референдуме, а именно – повышение партийной конкуренции, новый порядок формирования Мажилиса и маслихатов, выборность акимов, усиление института уполномоченного по правам человека, учреж­дение Конституционного суда, право собственности народа на землю, недра и их богатства – направлены на реализацию нового общественного договора, основанного на ценности и приоритете интересов гражданина и народа.

Кроме того, произведен демонтаж устаревших инструментов, систем и ключевых управленцев, которые были «заточены» на поддержание работоспособности старой модели управления. Они не подходят или не могут принимать участие в строительстве Нового Казахстана. Соответственно, логичное продолжение – это дальнейшая трансформация политической системы.

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