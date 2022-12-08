Усилить меры профилактики

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​​​​​​​Дина Махамбетова

На заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК рассмотрены вопросы профилактики детской беспризорности и безнадзорности.

Экспертная группа Нацкомиссии подробно изучила эти вопросы с выездом в регионы. В работе заседания приняли участие представители экспертного и научного сообщества, руководители уполномоченных органов, заместители акимов областей, представители центральных государственных органов, уполномоченные по правам ребенка в регионах.

Выступая перед участниками заседания, председатель Национальной комиссии, заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева отметила, что создание благоприятных условий для детей, недопущение негативного воздействия на них факторов, подвергающих их риску беспризорности и безнадзорности, являются важнейшим направлением социальной политики нашего государства. С этой целью реализуется комп­лекс социальных и профилактических мер.

– Вопрос профилактики сохраняет высокую актуальность, требует поиска новых подходов к формированию комплекса превенции безнадзорности и беспризорности детей. Необходимо совершенствовать систему предупреждения рисков безнадзорности несовершеннолетних, – сказала Аида Балаева.

Она считает, что требуется разработка Концепции «Об основах государственной поддержки семьи в Казахстане», в которой должны быть закреплены основные направления государственной политики в сфере охраны и защиты семьи.

– Существует проблема в организации дополнительного образования и досуговых мероприя­тий. Необходимы специальные восстановительные cоциальные программы для детей, которые совершили преступления. Это позволит работать с личностью ребенка и не допустить его дальнейшей криминализации, – отметила председатель Национальной комиссии.

О текущей ситуации в сфере профилактики детской безнадзорности и беспризорности и мерах совершенствования системы работы в данной сфере проинформировал министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Заместитель министра внут­ренних дел Игорь Лепеха отметил, что отсутствие со стороны родителей должного контроля за поведением детей приводит к совершению ими правонарушений и преступлений. С начала текущего года к административной ответственности привлечено более 73 тыс. родителей. За допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время привлечены к административной ответственности порядка 1,5 тыс. их владельцев.

Современная практика профилактической работы строится на принципах охранно-защитной концепции и включает широкую сеть разных ведомственных учреждений, оказывающих социально-правовую, психолого-медико-педагогическую помощь детям и семьям группы риска.

Более детально о необходимос­ти внедрения института интегрированных социальных услуг для оперативного принятия мер и решения проблем беспризорности⁄безнадзорности детей рассказала национальный эксперт по социальным вопросам Программы развития ООН Светлана Жакупова.

– На одной цифровой платформе будут работать эксперты различных сфер: образования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов, – каждый в пределах своих компетенций. Это позволит оперативно и эффективно оказать необходимые госуслуги нуждающимся семьям. Каждое оставленное без внимания дело будет мониторить Агентство по делам государственной службы. Данное решение позволит сократить сроки оказания мер поддержки таким семьям и, соответственно, административные расходы госорганов, – отметила спикер.

Эксперты Нацкомиссии по вопросам семейного развития и детской безопасности остановились на проблеме усиления родительской ответственности, повышении роли ювенальной полиции, новых подходах к организации комплексных профилактических мер.

Председатель Нацкомиссии Аида Балаева поручила местным исполнительным органам в кратчайшие сроки выявить безнадзорных детей, составить дифференцированный комплексный план (по каждому ребенку в отдельности) с учетом региональных особенностей. Вся эта работа должна идти по двум направлениям: по детям, состоящим на учете, и профилактической работе с детьми из группы риска.

Министерству просвещения следует разработать и ввести единые стандарты профилактической деятельности и контроля в школах. При этом было подчеркнуто, что нужна активная последовательная работа всех уполномоченных органов в данном направлении.

Министерству информации и общественного развития предстоит разработать профилактические меры с широким привлечением гражданского сектора в работу по поддержке социально уязвимых семей, а также организации досуга несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете.

Особо отмечена важность повышения роли ювенальной полиции в превенции детской безнадзорности и беспризорности. Необходимо возобновить проведение ежеквартальных широкомасштабных рейдов в целях выявления безнадзорных детей с привлечением заинтересованных структур и местных исполнительных органов.

Национальная комиссия продолжит мониторинг в сфере профилактики детской безнадзорности и беспризорности на региональном уровне.

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