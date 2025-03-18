Усиливая контроль и правоприменительную практику

Среди регионов, демонстрирующих системный подход к противодействию наркопреступности, можно выделить Карагандинскую область. Регион активно включился в реализацию Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом с 2023 года. Принятые меры уже дают ощутимые результаты, несмотря на общую тревожную динамику.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, Карагандинская область входит в число регионов с наибольшим количеством преступлений: 7 562 уголовных правонарушения за год, что составляет 5,7% от общего числа по рес­публике. За 2024 год выявлено 332 наркопреступления, изъято 445 кг наркотических веществ, включая тяжелые наркотики – героин и опий. Был задержан 71 человек, из них 32 – закладчики. Одним из громких дел стала ликвидация нарколаборатории, организованной супругами, где изъяты около 200 кг нар­котиков и профессиональное лабораторное оборудование.

Особое внимание уделяется профилактической работе. Только за текущий год проведено 410 рейдов, в рамках которых закрашено 11 902 граффити с адресами наркосайтов. Акции «СТОП-граффити» в Караганде, Темиртау, Сарани, Шахтинске и Балхаше стали эффективным инструментом вовлечения гражданского общества. Заблокировано 177 сайтов и страниц, распространяющих информацию о наркотиках.

В 2025 году вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за производство и сбыт наркотиков – вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. В то же время закладчикам, впервые совершившим преступление без отягчающих обстоятельств, предусмотрено смягчение наказания до 5–8 лет лишения свободы, что отражает стремление учитывать возраст и вовлеченность молодежи, используемой организаторами в качестве исполнителей.

В Карагандинской области также реализуются предложения по созданию консультацион­ного центра при областном диспансере для анонимной помощи, организации регулярных скринингов в школах и вузах и формированию общественного движения против нар­комании. Такие инициативы подчеркивают готовность региона выйти за рамки исключительно карательных мер и внедрять элементы профилактики и реабилитации.

Таким образом, Карагандинская область демонстрирует проактивную позицию в борьбе с наркопреступностью, опираясь на системную работу правоохранительных органов, широкую информационную кампанию и участие общества. Это отвечает духу Национального курултая и стратегии построения безопас­ного, правового государства, свободного от наркотической угрозы.