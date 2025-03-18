Усиливая контроль и правоприменительную практику
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Азамат Жансейтов, представитель КИСИ при Президенте РК в Карагандинской области, главный эксперт отдела по работе с регионами
Национальный курултай стал ключевой площадкой для выработки стратегических подходов к решению важнейших социальных проблем, стоящих перед обществом. Одним из приоритетных направлений работы стала борьба с пятью социальными угрозами: наркоманией, лудоманией, насилием, вандализмом и расточительством. В соответствии с принципом «Закон и Порядок» был принят комплекс законов, направленных на ужесточение контроля за оборотом наркотиков, усиление ответственности за их распространение и производство, в том числе с участием должностных лиц.