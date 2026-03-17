Условия диктует цифровая эпоха

Форумы
0
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны прошел форум женских инициатив QyzAI 2026 на тему искусственного интеллекта. Организатором мероприятия выступила ассоциация «Женщины Усть-Каменогорска» при поддержке компании «Казцинк».

фото предоставлено ТОО «Казцинк»

Речь в ходе форума шла о цифровых технологиях и нейросетях. Участницы обсудили, как AI меняет рынок труда, открывает дополнительные возможности для самореализации и помогает эффективнее решать профессиональные и личные задачи. Спикерами стали женщины – лидеры бизнеса, образования и IT Восточно-Казахстанской области, а также приглашенные эксперты из Астаны. Они поделились реальными кейсами внедрения искусственного интеллекта в работу и повседневную жизнь, рассказали о современных карьерных треках и навыках, востребованных в цифровую эпоху.

Также прошли практические сессии по созданию собственного AI-ассистента, развитию личного бренда, ораторскому мастерству и фактчекингу. Участницы смогли не только познакомиться с новыми инс­трументами, но и пройти мас­тер-классы по их применению на практике.

– Форум объединил более 120 женщин, которые хотят делиться знаниями и вдохновлять друг друга, – подчеркнула председатель ассоциации «Женщины Усть-Каменогорска» Елена Березинская-Абилова. – Для многих это событие стало стимулом реализовать новые проекты и попробовать что-то, о чем давно мечтали.

По словам управляющего директора «Казцинка» Андрея Лазарева, компания сочла важным стать партнером мероприятия, организованного в рамках объявленного Главой государства Года цифровизации.

– Такие встречи создают пространство для обмена опытом, вдохновения и личного роста, – подчеркнул он. – Для нашей компании это возможность поддерживать социально значимые идеи и помогать воплощать их в жизнь.

#форум #QyzAI 2026 #форум женских инициатив

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]