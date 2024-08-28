Услуга выездного персонального менеджера ЦОНа появилась в Казахстане

Госуслуги
98
Дана Аменова
корреспондент

Для удобства казахстанцев запустили новый сервис - выездной персональный менеджер, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации госкорпорации «Правительство для граждан», теперь казахстанцам не обязательно обращаться в ЦОН для получения госуслуг. Они могут воспользоваться новым сервисом вызова сотрудника центра обслуживания населения на дом. Специалист сможет приехать в назначенное время по указанному адресу.

Важно учесть, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые государственные услуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.

Отмечается, что пилотный проект запущен во всех регионах Казахстана.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на официальном сайте госкорпорации выбрать «Выезд персонального менеджера на дом» и заполнить необходимые сведения. Также заявки принимаются по номеру 1414.

Сотрудники «Правительства для граждан» свяжутся с услугополучателем для уточнения деталей и определения времени выезда. 

Ранее Госкорпорацией также был реализован проект по доставке готовых документов из ЦОНа. На сегодня доставляются документы по 144 госуслугам. Среди них - государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, документы с апостилем, выдача архивных справок.

Также, в «Правительстве для граждан» предоставили график работы ЦОНов и спецЦОНов 30 августа.

#ЦОН #вызов #услуга #менеджер #выезд

Популярное

Все
Казахская тазы станет брендом страны
В общем доме не бывает «ваших проблем»
В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
Модернизируют и реконструируют, не боясь пресловутого «не влезай – убьет»
Между властью и бизнесом нужно наладить конструктивный диалог
Впервые за 30 лет в КазНАИУ началось строительство нового общежития
В области Абай отопление дадут в срок
Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»
Больше пяти лет не могут отремонтировать три костанайские школы
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Кому нужна реформа судебной системы? – мнение юриста
Мирный атом на службе прогресса: выставка ядерных технологий открылась в Астане
Шереметьевский тупик
Развитие ядерной отрасли обсудили в Астане
Более 20 тысяч рабочих мест появятся в результате создания кластеров высокого передела
Дополнительные гранты для учебы в вузах присудили в профильном министерстве
Казахстанцы изучат канадский опыт строительства дорог
Где можно увидеть открытие Паралимпиады-2024
Полицейский получил 15 лет тюрьмы за распространение наркотиков в Костанайской области
В Kazеnergy поддержали идею строительства АЭС
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Стратегическое партнерство и братские связи
Вам пакет. Экологический!
Погружение в древность
Приаралье становится центром стекольной промышленности
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
Экспедиция за зубами древних акул
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
Защищены права более двухсот работников
Токаев принял Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Цены на нефть и рост экономики Казахстана: что говорят эксперты
Небезопасный детский сад
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
«Таза Қазақстан»: участники Funny sport очистили столичный парк от мусора
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор

Читайте также

Установлены цены на услуги по отслеживанию международных ав…
Требования к защите свидетельства о рождении изменили в Каз…
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобуса…
О новых подходах оказания адресной соцпомощи рассказали в М…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]