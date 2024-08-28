Услуга выездного персонального менеджера ЦОНа появилась в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации госкорпорации «Правительство для граждан», теперь казахстанцам не обязательно обращаться в ЦОН для получения госуслуг. Они могут воспользоваться новым сервисом вызова сотрудника центра обслуживания населения на дом. Специалист сможет приехать в назначенное время по указанному адресу.

Важно учесть, что выездные сотрудники ЦОН могут оказать любые государственные услуги за исключением получения паспорта, удостоверения личности, водительских прав и регистрации транспортных средств.

Отмечается, что пилотный проект запущен во всех регионах Казахстана.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо на официальном сайте госкорпорации выбрать «Выезд персонального менеджера на дом» и заполнить необходимые сведения. Также заявки принимаются по номеру 1414.

Сотрудники «Правительства для граждан» свяжутся с услугополучателем для уточнения деталей и определения времени выезда.

Ранее Госкорпорацией также был реализован проект по доставке готовых документов из ЦОНа. На сегодня доставляются документы по 144 госуслугам. Среди них - государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, акты на земельные участки, документы с апостилем, выдача архивных справок.

Также, в «Правительстве для граждан» предоставили график работы ЦОНов и спецЦОНов 30 августа.