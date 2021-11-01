Как сообщил на брифинге в СЦК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, Национальный проект «Технологический прорыв за счет цифровизации, науки и инноваций» состоит из 10 направлений, 26 заданий, 44 показателей и 211 мероприятий, запланированных до 2025 года. Для его исполнения предусмотрено выделение 2,2 трлн тенге, в том числе 1,4 трлн – из госбюджета. 800 млрд тенге составят частные инвестиции.

Нацпроект разделен на два блока – это цифровая трансформация и наука (укрепление кадрового потенциала, повышение конкурентоспособности научной экосистемы, совершенствование администрирования).

– В рамках осуществления направления «Услуги за пять минут» будет проведен цифровой реинжиниринг процессов и функций с последующим их выстраиванием в онлайн-формате. Это переход на проактивный формат оказания госуслуг. Услуги, не требующие физического присутствия (переуступка прав, подписание некоторых видов договоров), будут безальтернативно оказываться в цифровом формате, – проинформировал Багдат Мусин.

Основным показателем будет выступать не количество автоматизированных услуг, а число оцифрованных и проактивных жизненных ситуаций.

Например, переезд из одного жилья в другое не ограничивается только оформлением прав: человеку требуется установить телефон, заменить квитанции на свое имя. Цифровые услуги должны адаптироваться к этой жизненной ситуации. В помощь будет внедряться онлайн-консультирование в ЦОНах.

По словам министра, развитие IT-индустрии состоит из трех элементов – развития человеческого капитала, акселерации проектов и необходимого финансирования. Если эти три блока правильно заработают, то поручение Президента по достижению экспорта IT-услуг в размере 500 млн долларов в 2025 году будет выполнено.

К концу года намечено запустить 5 современных IT-школ, через 3 года их уже будет 20. Багдат Мусин признал невысоким качество выпускающихся сегодня из вузов IT-специалистов. Поэтому среди тех, кто действительно имеет способности и желание, в течение 4 лет будут распределяться 20 тыс. ваучеров на учебу. Первые 100 уже вручены.

Чтобы дети, независимо от расстояния, имели возможность получать качественные уроки по информатике и программированию, будет внедрено такое понятие, как «виртуальный учитель».

– Эти меры направлены на достижение поставленной Главой государства задачи по подготовке 100 тысяч специалистов. В части бизнес-инкубирования и акселерации будет продолжена работа Astana Hub, его опыт намечено тиражировать в регионы, – сообщил глава МЦРИАП.

Для стимулирования IT-экспорта в ведомстве намерены возмещать расходы. Есть определенные программы у фонда «Байтерек», которые применимы и для этой сферы. Запланированы субсидирование и запуск «пилотов» за рубежом. Для IT-стартаперов важно также иметь «регуляторную песочницу» – своего рода «полигон» для испытаний новых технологий.

«Топливом» для развития отрасли министр назвал венчурное финансирование. На данный момент созданы фонды на сумму более 100 млн долларов. Теперь стоит задача привлечь международных игроков.

Также с казахстанскими банками планируется запуск пилотного проекта по механизму функционирования криптобиржи МФЦА, результатом которого станет получение 1% от мирового оборота криптоиндустрии.

В рамках осуществления концепции «слышащего государства» будет продолжена работа по оптимизации процессов внутри госсектора, обеспечению населения инструментами для связи с госорганами (е-петиция, е-обращение), снижению документо-

оборота на 50%.

Платформа «Правительство для бизнеса» обеспечит прозрачное взаимодействие с предпринимательской средой. В цифровой формат переведут субсидии, автоматизируют процессы налогового и таможенного администрирования.

Более того, контрольно-надзорные функции будут автоматизированы посредством внедрения IoT-технологий, то есть вместо физических проверок данные будут стекаться в контролирующий орган автоматически.

Одним из ключевых моментов нацпроекта является обеспечение граждан цифровыми инструментами для комфортной жизни. Например, результаты обследования, анализы будут храниться в смартфонах пациентов и станут доступными врачу независимо от места нахождения.

Дистанционные медицинские услуги будут интегрированы в сферу рутинных процессов оказания медпомощи, повышая тем самым доступность и эффективность системы здравоохранения.

С учетом ситуации, возникшей в пандемию с онлайн-образованием, в качестве показателя в нацпроект включено обеспечение школ Интернетом скоростью не ниже 100 Мбит⁄сек. Да и в целом проблемы с плохой связью будут решаться.

Нацпроект обещает обеспечить доступ пользователей к Сети в городах со скоростью 10 Мбит⁄сек., селах – 5 Мбит⁄сек., внедрить к 2025 году в столице, городах республиканского значения и областных центрах технологию 5G, подключить к Интернету 617 малонаселенных и труднодоступных сел.