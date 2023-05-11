Уснувший водитель такси столкнулся с патрульной машиной в Павлодарской области

Происшествия
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Сегодня, 11 мая, на 559 км автодороги Омск - Майкапчагай, возле села Шарбакты, таксист на Skoda Superb столкнулся с патрульной автомашиной Skoda Rapid, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

"В результате ДТП пассажиры Skoda Superb - 26-летний житель Усть-Каменогорска, 21-летняя жительница области Абай и несовершеннолетний астанчанин, 2013 г.р. - обратились за медицинской помощью в больницу без госпитализации", - говорится в сообщении.

Со слов самого таксиста, он уснул при управлении авто.

Водитель привлечен к административной ответственности по статье 610 КоАП РК, материал направлен в суд.

Также Департамент полиции Павлодарской области намерен обратиться в суд для возмещения материального ущерба по служебному авто.

 

#ДТП #таксист #трасса #столкновение #машина #Павлодарская область #патруль

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