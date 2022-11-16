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​​​​​​​Успехи на кортах

Кошкарбек Тусипов

Александр Недовесов завоевал 25-й титул на турнирах серии «Челленджер», а в Усть-Каменогорске завершился международный турнир для игроков до 18 лет.

Один из лидеров нашей сборной по теннису – Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым выиграл «Челленджер» в столице Словакии – Братиславе. Казахстанско-украинская пара, посеянная под третьим номером на соревновании Peugeot Slovak Open с призовым фондом почти 68 тыс. евро, в финале одолела дуэт из Чехии Петра Нозу⁄Андрея Полсона со счетом 4:6, 6:4, 10:6.

Теперь в активе казахстан­ца 25 титулов в серии «Челленджер», из которых три завоеваны им в одиночном и 22 – в парном разрядах. Прошлый год стал самым успешным в карьере Недовесова: он завоевал семь титулов, установив личный рекорд.

В эти же дни в Усть-Каменогорске завершился турнир третьей категории серии ITF Juniors среди игроков до 18 лет. У юношей в одиночном разряде до финала дошел астанинец Ильяс Маратулы, который в главном мачте за титул уступил россиянину Амирхамзе Насриди­нову – 2:6, 1:6. Зато в парном разряде воспитанник школы тенниса Караганды Виталий Зацепин в дуэте с Амирхамзой Насридиновым в финале победил Даниэля Хазиме⁄Олега Колнинова из России со счетом 6:1, 6:4.

Также в решающей игре парного разряда у девушек алматинка Инкар Дюсебай (которая еще и в одиночке дошла до полуфинала) вмес­те с россиянкой Кристиной Сидоровой вырвала победу у казахстанского дуэта Адеми Аманкелди⁄Сати Аубакирова со счетом 7:5, 7:6 (7:0).

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