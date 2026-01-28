Для правоохранителей обычное дежурство вдруг превратилось в спасательную операцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, ближе к пяти часам вечера сотрудники полиции несли службу на трассе, обеспечивая дорожную безопасность. Обычный рабочий момент внезапно перерос в ситуацию, где каждая минута имела решающее значение. К полицейским подъехал автомобиль.

Взволнованный мужчина сообщил, что они следуют из области Абай в сторону Алматы, а его дочери срочно требуется медицинская помощь. Он попросил о сопровождении до ближайшего медицинского учреждения.

Не раздумывая ни секунды, старшие лейтенанты полиции Еркебулан Туктыбаев и Шерхан Бейсханов приняли решение помочь. Включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, сотрудники полиции оперативно сопроводили автомобиль до Ушаральской городской больницы. Всего за шесть минут ребенок был доставлен к врачам. Водитель искренне поблагодарил полицейских за оперативную помощь.