Успели за шесть минут: полицейские экстренно доставили девочку в больницу в области Жетісу

Общество
55
Дана Аменова
специальный корреспондент

Для правоохранителей обычное дежурство вдруг превратилось в спасательную операцию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, ближе к пяти часам вечера сотрудники полиции несли службу на трассе, обеспечивая дорожную безопасность. Обычный рабочий момент внезапно перерос в ситуацию, где каждая минута имела решающее значение. К полицейским подъехал автомобиль.

Взволнованный мужчина сообщил, что они следуют из области Абай в сторону Алматы, а его дочери срочно требуется медицинская помощь. Он попросил о сопровождении до ближайшего медицинского учреждения.

Не раздумывая ни секунды, старшие лейтенанты полиции Еркебулан Туктыбаев и Шерхан Бейсханов приняли решение помочь. Включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, сотрудники полиции оперативно сопроводили автомобиль до Ушаральской городской больницы. Всего за шесть минут ребенок был доставлен к врачам. Водитель искренне поблагодарил полицейских за оперативную помощь.

#МВД #больница #полицейские #область Жетісу

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Сюрприз для гвардейца
В ОСА – новый президент
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Расширяется сеть кадетских классов
Два золота из Стамбула
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
О доверии и понимании
Малыш получил шанс на жизнь
Долгострои экологии вредны
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Нелегальные «подарки»
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
Пространство открытого и ответственного диалога
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Театр нового формата
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Глава Минэнерго назвал свой годовой доход
Расширяется сеть кадетских классов
Обсуждены ключевые направления развития государственной слу…
Бессмертный подвиг Алии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]