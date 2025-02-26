«Успешные предприниматели» обманули вкладчиков в Астане почти на полмиллиарда тенге

В столице вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным АФМ, подозреваемые, позиционируя себя в соцсетях, как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлечённого участника.

В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге.

«При этом одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь. Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила эту недвижимость на третье лицо. Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест», - говорится в сообщении.

В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге. Приговором суда организаторы финансовой пирамиды получили от 5 до 7 лет лишения свободы. Указанная квартира и парковочное место конфискованы и переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.