Установка солнечных батарей на всех новых зданиях планируется в ЕС

Европа намерена расширить и без того очень амбициозные планы по внедрению альтернативной энергетики. По новым планам Европейской комиссии, к 2030 году половина энергии в ЕС должна поступать из возобновляемых источников, что намного превышает нынешний объем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rg.ru.

Чиновников не смущает, что за такую "зеленую энергию" придется заплатить многие сотни миллиардов евро. И это по самым скромным оценкам, а скорее всего счет пойдет на триллионы.

Как достичь этих целей? ЕС намерен, в частности, создать "приоритетные" зоны для возобновляемых источников энергии и удвоить темпы внедрения тепловых насосов. Особая ставка сделана на Солнце. Европейская комиссия предложила проект "солнечные крыши". Предлагается обязать устанавливать солнечные батареи на всех новых общественных и коммерческих зданиях, а также на новых жилых домах с 2029 года.

В планах ЕС - ввести в эксплуатацию более 320 ГВт солнечной энергии к 2025 году и почти 600 ГВт к 2030 году. В 2020 году солнечная энергия составляла около 5% от общего объема производства электроэнергии в ЕС. Чтобы достичь цели 2030 года, надо устанавливать в среднем 45 ГВт в год.

По некоторым оценкам, "солнечные крыши" могут обеспечить почти 25% потребления электроэнергии в ЕС. Их можно установить довольно быстро и при этом защитить потребителей от высоких цен на электроэнергию. Для этого ЕС намерен предложить меры поддержки таких систем, в том числе в сочетании с накопителями энергии и тепловыми насосами.

Также Европейская комиссия планирует существенно снизить энергопотребление к 2030 году за счет повышения энергоэффективности с 9 до 13%. Для этого правительства должны стимулировать меры по энергосбережению, например, снизив налоги на энергоэффективные системы отопления и теплоизоляцию зданий.