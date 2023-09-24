Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане

Общество
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Династия железнодорожников Тукубаевых вошла в казахстанскую книгу рекордов КИНЭС, установив рекорд по самому длительному трудовому стажу, передает Kazpravda.kz.

Фото: Қазақстан теміржолшысы

Специальный сертификат им вручил официальный представитель КИНЭС Куандык Кудайбергенов в прямом эфире телемарафона «Адал еңбек» на телеканале «Хабар».

Появление новой страницы «Преданность профессии» в КИНЭС стало ярким событием праздничного телемарафона.

Совокупный стаж всей династии рекордсменов, подтвержденный трудовыми книжками, составляет 616 лет. Семья Тукубаевых уже в пятом поколении верны своей нелегкой профессии. В разное время на железной дороге работали и продолжают работать 27 представителей семьи Тукубаевых.

В ходе телемарафона Галымбек Тукубаев отметил, что испытывает чувство гордости за свою профессию.

«Я работаю ведущим инженер-технологом Семейской дистанции путей. Свои знания и накопленный опыт передаю молодым железнодорожникам нашей семьи. Сегодня на железной дороге трудятся уже внуки и правнуки основателей династии Тукубаевых», - сказал он.

#династия Тукубаевых #книга рекордов КИНЭС

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