Утверждены правила микрокредитования в селах и малых городах

В Казахстане утвердили правила микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства РК

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Микрокредиты предоставляются претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:

1) срок микрокредита – до 5 лет, срок микрокредита для проектов в сфере животноводства – до 7 лет;

2) максимальная сумма микрокредита – до 2500 месячных расчетных показателей, для развития сельскохозяйственных кооперативов – до 8 тысяч МРП.

При повторном кредитовании претендентов, полностью выполнивших обязательства по ранее полученному микрокредиту, размер максимальной суммы микрокредита увеличивается до 8 тысяч МРП.

При этом микрокредиты выдаются за счет возвращенных средств претендентов программы, но не ранее 1/2 части максимального срока микрокредита;

3) номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых;

4) наличия залогового обеспечения;

5) льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования;

6) регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя после получения одобрения на микрокредитование.

Претендентами на получение микрокредитов в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения являются физические и юридические лица сельских населенных пунктов (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городов:

1) безработные;

2) лица, самостоятельно производящие (реализующие) товары, выполняющие работы и оказывающие услуги для извлечения дохода без государственной регистрации в качестве ИП, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;

3) лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

4) лица, самостоятельно производящие продукцию в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

5) сельскохозяйственные кооперативы, осуществляющие деятельность в соответствии с Законом РК «О сельскохозяйственных кооперативах»;

6) начинающие и действующие индивидуальные предприниматели.

На реализацию программы «Ауыл аманаты» в 2024 году из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге, которые будут направлены на выдачу более 16 тысяч микрокредитов, что позволит создать более 17 тысяч новых рабочих мест.