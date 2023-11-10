Увеличено количество рейсов между Казахстаном и Китаем

Транспорт
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Аманжолова Айман
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С сегодняшнего дня - 10 ноября 2023 года - вступает в силу безвизовый режим между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК

Фото: kazpravda.kz

Для удовлетворения ожидаемого роста спроса на авиаперевозки между странами, а также в рамках исполнения поручения главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала республики, министерство транспорта РК совместно с авиакомпаниями проводит работу по увеличению количества рейсов из Казахстана в Китай и обратно.

Так, авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 гг. по мере роста пассажиропотока планирует увеличение рейсов по маршрутам Алматы – Пекин (с 6 до 7 рейсов в неделю), Астана – Пекин (с 1 до 3 рейсов в неделю) и Алматы – Урумчи (с 2 до 7 рейсов в неделю).

Также в следующем году Air Astana планирует открытие новых маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду.

Помимо этого, китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября текущего года планирует запустить регулярные грузовые рейсы по маршруту Алматы – Сиань.

В настоящее время между РК и КНР выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю (11 рейсов казахстанскими и 16 рейсов китайскими авиакомпаниями):

- Алматы – Пекин (Air Astana - 6 рейсов в неделю);

- Астана – Пекин (Air Astana - 1 рейс);

- Астана – Урумчи (Fly Arystan - 2 рейса, China Southern Airlines - 2 рейса);

- Алматы – Урумчи (Air Astana - 2 рейса, China Southern Airlines - 7 рейсов);

- Алматы – Сиань (China Southern Airlines - 2 рейса);

- Астана – Сиань – Пекин (Air China - 2 рейса);

- Алматы – Ханчжоу (Loong Airlines - 3 рейса).

Справочно:

В соответствии с действующими договоренностями между авиационными властями Казахстана и Китая, назначенным авиакомпаниям двух стран разрешено выполнение 84 рейсов в неделю.

Разрешенные пункты для авиакомпаний РК: Пекин, Урумчи, Шанхай, Санья, Сиань, Ченду, Хайкоу.

Разрешенные пункты для авиакомпаний КНР: Астана, Алматы, Караганда, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Шымкент и еще один город на выбор китайской стороны.

Напомним, сегодня стало известно о вступлении в силу безвизового режима с Китаем.

#казахстан #Китай #туризм #самолет #КГА

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