Сегодня в рамках совещания министр туризма и спорта поручил увеличить количество спортивных секций для детей с нарушением слуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта РК

Данная мера позволит внедрить системную подготовку сурдлимпийского спортивного резерва страны, а также сформировать устойчивую модель развития. Также, в ходе совещания обсуждалась подготовка национальной сборной на XXV Сурдлимпийские Игры, которые пройдут 15-25 ноября в Токио, Япония. Ожидается участие более 3 тысяч спортсменов из 80 стран. Национальная сборная Казахстана планирует участие в 8 видах спорта. На данный момент сборная прошла 11 учебно-тренировочных сборов, полностью обеспечена спортивным питанием и витаминами, закуплена спортивная экипировка, специальный спорт инвентарь. Кроме того, проведен анализ физического состояния и подготовки каждого из членов сборной, определены наиболее предполагаемые соперники.

«Глава государства уделяет большое внимание развитию инклюзивности в спорте. В этом году мы впервые на законодательном уровне закрепили статус сопровождающего спортсмена с особыми потребностями. в стране активно развивается 19 паралимпийских видов, ежегодно проводится более 800 соревнований. На подготовку к Сурдлимпийским Играм со стороны государства выполнены все обязательства, по отдельным вопросам по подготовке к Играм поручаю в кратчайшие сроки отработать», - отметил министр.

Министр также отметил необходимость разработки Дорожной карты развития сурдлимпийских видов спорта с учетом международного опыта, внедрения научной составляющей, с акцентом на детский и юношеский спорт.