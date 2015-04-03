Спорт Увеличить вдвое число детей-футболистов планируется в Казахстане Талгат Исенов

Президент Федерации футбола Казахстана (ФФК) Ерлан Кожагапанов заявил о намерении увеличить почти в два раза количество детей, занимающихся в стране этим видом спорта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.



"Президентом ФФК был предложен проект программы развития футбола в Казахстане на 2016–2022 годы. В рамках программы ставится задача увеличить количество детей, занимающихся футболом, с 386 тысяч до 750 тысяч, а также воспитать новую плеяду детских тренеров, количество которых должно увеличиться как минимум в 2 раза", – указывается в распространенном сообщении.



"Для решения данных задач, учитывая климатические особенности нашей страны, нам необходимо работать над кардинальным увеличением количества крытых манежей и полей. В клубном футболе необходимо усилить работу по улучшению инфраструктуры клубов. Основная задача – коммерциализировать футбол. Для достижения данной цели мы будем последовательно ужесточать требования к стадионам. Для улучшения спортивной инфраструктуры Федерация будет содействовать применению государственно-частного партнерства, а также привлечению иностранных инвестиций", – заявил на очередной конференции ФФК Ерлан Кожагапанов.



Одним из этапов программы развития будет являться сокращение числа легионеров в чемпионатах РК.



"Мы выступаем за взвешенную трансферную политику. В ближайшей перспективе внесем соответствующие изменения в регламент. Предлагается начать с первой Лиги, где со следующего года будут выступать только воспитанники отечественного футбола. Аналогичные меры будут приняты и в отношении тренерского корпуса", – сказал президент Федерации.

