Спорт
Увеличить вдвое число детей-футболистов планируется в Казахстане
Талгат Исенов
Президент Федерации футбола Казахстана (ФФК) Ерлан Кожагапанов заявил о намерении увеличить почти в два раза количество детей, занимающихся в стране этим видом спорта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФФК.

"Президентом ФФК был предложен проект программы развития футбола в Казахстане на 2016–2022 годы. В рамках программы ставится задача увеличить количество детей, занимающихся футболом, с 386 тысяч до 750 тысяч, а также воспитать новую плеяду детских тренеров, количество которых должно увеличиться как минимум в 2 раза", – указывается в распространенном сообщении.

"Для решения данных задач, учитывая климатические особенности нашей страны, нам необходимо работать над кардинальным увеличением количества крытых манежей и полей. В клубном футболе необходимо усилить работу по улучшению инфраструктуры клубов. Основная задача – коммерциализировать футбол. Для достижения данной цели мы будем последовательно ужесточать требования к стадионам. Для улучшения спортивной инфраструктуры Федерация будет содействовать применению государственно-частного партнерства, а также привлечению иностранных инвестиций", – заявил на очередной конференции ФФК Ерлан Кожагапанов.

Одним из этапов программы развития будет являться сокращение числа легионеров в чемпионатах РК.

"Мы выступаем за взвешенную трансферную политику. В ближайшей перспективе внесем соответствующие изменения в регламент. Предлагается начать с первой Лиги, где со следующего года будут выступать только воспитанники отечественного футбола. Аналогичные меры будут приняты и в отношении тренерского корпуса", – сказал президент Федерации.

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