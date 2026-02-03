Посевная без авралов

Наша командировка в Сандыктауский район удачно совпала с рабочей поездкой акима района в одно из передовых хозяйств – ТОО «Свободное». Мы отправились туда же, чтобы увидеть, чем живет один из лидеров аграрного сектора, как готовится к посевной, какие задачи ставит перед собой в новом сельскохозяйственном сезоне.

Добавим, что на базе села Максимовка действуют два хозяйства – ТОО «Свободное» и «Максимовское», возглавляемые отцом и сыном Закусиловыми, уверенно задающими тон развитию аграрного сектора района. К примеру, общий валовой сбор зерна по итогам прошедшей уборочной кампании здесь превысил 92 тыс. тонн при посевной площади 32 тыс. га.

О ТОО «Свободное» можно сказать сразу: его хозяйственная деятельность полностью отвечает задачам, поставленным Главой государства по одновременному наращиванию объемов растениеводства и животноводства, диверсификации производства, минимизации ручного труда и, самое главное, повышению качества жизни сельчан.

На вопрос, как скоро в товариществе собираются приступать к подготовке техники к посевной, директор хозяйства Александр Закусилов ответил, на первый взгляд, обескураживающе: мол, подготовкой сельхозмашин к посевной здесь не занимаются.

В том смысле, что в этом нет нужды. И пояснил, каким образом у них организована данная работа.

Парк полевой техники здесь внушительный. Основные высокопроизводительные машины – четыре John Deere и два Xerion – используются только во время посевной. Отработав сезон, они проходят положенное им техническое обслуживание и отправляются «на отдых» в ангар до весны. А весной после замены масла снова выходят в поле. Такой подход позволяет и технику сохранить, и четко соб­люсти агротехнические сроки.

Еще на въезде в село мы заметили строящийся вместительный ангар.

– Строим собственными силами новое хранилище на шесть тысяч тонн. Хозяйство наше элитно-семеноводческое, специфика требует раздельного хранения каждой партии зерна по сортам и репродукциям. Есть свой мини-элеватор на 18 тысяч тонн, помещения для хранения на 40 тысяч тонн. Но складские помещения используются не на полную мощность: в большой ангар на 2 500 тонн закладываем максимум 1 500 тонн, – поясняет­ Александр Александрович.

К слову, за последние три года хозяйство существенно изменило структуру посевов. Площади под пшеницей сокращены на 30%. Взамен увеличены посевы чечевицы, гороха, льна, рапса. В планах – соя и кукуруза на зерно.

– Некоторые хозяйства, имеющие молочные фермы, завозят кукурузное зерно на корм с юга республики. Но кукурузу можно же выращивать и самим, – рассуждает руководитель.

Кстати, нынче в обоих хозяйствах планируют в пилотном режиме заняться выращиванием картофеля. Для начала на площади 30–50 га с дальнейшим выходом на овощеводство. Александр Закусилов уверен: нужно переходить на более маржинальные культуры.

Аким района Серик Құдабай также подчеркнул значимость осуществляемых в хозяйстве проектов. В числе ключевых он отметил внедрение в ТОО «Свободное» и «Максимовское» оросительных систем. Параллельно общими усилиями начали строительство накопителей талых вод. Отец и сын Закусиловы первыми в районе приступили к исполнению нужного проекта, направленного на повышение устойчивости сельскохозяйственного производства.

Кроме того, в селе начато строи­тельство цеха по переработке чечевицы. Для этой цели ТОО «Максимовское» выделено семь гектаров земли без конкурса в рамках постановления Правительства о развитии инвестиционных проектов в селах. Завершить стройку здесь планируют к 2027 году.

Животноводство как наследие

Если говорить о ТОО «Свободное», то это еще и племенное хозяйство: здесь выращи­вают на продажу бычков породы герефорд. Держат и 400 голов лошадей.

Вместе с акимом района мы посетили животноводческий комплекс, где суммарно, если считать молодняк, размещаются более двух тысяч голов КРС. Заметим, мясное животноводство – это наследие, дос­тавшееся внуку Александру еще от дедушки Александра Закусилова – известного в области хозяйственника с многолетним опытом, почетного гражданина Акмолинской области, мецената, обладателя ордена «Отан».

Внук продолжает дело деда. Агроном по образованию, он признается, что все еще осваивает тонкости животноводческого дела. И похоже, учится внук неплохо, поскольку племенной скот из Максимовки продается практически во все регионы Казахстана, спрос на него остается стабильным.

В 2025 году здесь заложили репродуктор на 400 голов, где будет максимально сокращен ручной труд. В ближайшие четыре года планируют построить еще четыре вместительные фермы.

С 2023 года приступили к перестройке старых, морально и физически устаревших баз. На пространстве между ними появились крытые бетонные кормовые проходы с механизированной раздачей кормов и системой навозоудаления.

– В любой буран у животных теперь есть корм, который не заносится снегом, – говорит директор.

Что касается кормов, то хозяйство находится на полном самообеспечении: сеют житняк, пырей, сенажную смесь, кукурузу на силос. Ничего не покупают. В рамках модернизации построили несколько наземных силосных ям для безопасного хранения кормов зимой.

С установкой системы орошения повысилась и эффективность кормопроизводства. Директор поясняет: если раньше под сенаж уходило 1 100 га, то теперь 200 га кукурузы дают 6 тыс. тонн силоса.

Про субсидии, кредиты и кадровый вопрос

Сегодня в ТОО «Свободное» работают 180 человек. Насущный для животноводства вопрос с кадрами здесь решают за счет преемственности и поддержки молодежи. Ветеринарный врач, зоотехник – специалисты с большим опытом, на которых держится вся работа. Пришел в коллектив молодой ветврач, который под руководством старших коллег проходит этап профессионального становления. В хозяйстве относятся к этому с пониманием, давая возможность набраться прак­тического опыта.

– Молодежь, особенно узкие специалисты пока не спешат связывать свою жизнь с селом, – говорит Александр. – Но мы уверены, что ситуация будет меняться,­ поэтому стараемся соз­давать условия для профессионального роста молодых кадров.

Развитие производства здесь сопровождается инвестициями в социальную сферу. Руководители делают ставку не только на повышение зарплаты, но и на улучшение условий жизни сот­рудников. В свое время в Максимовке появилась целая улица добротных, благоустроен­ных двухквартирных домов, шутливо прозванная максимовцами Руб­левкой. Живут в них ветераны труда, рабочие, многодетные семьи.

Не так давно сдан в экс­плуатацию 12-квартирный благоустроен­ный дом, где часть квартир специалистам предос­тавлена бесплатно. По программе «Ауыл – Ел бесігі» построена сельская врачебная амбулатория, средства на ПСД выделили базовые сельхозпредприятия. В планах – строительство еще двух двухэтажных восьмиквартирных домов.

В селе «одета» в асфальт большая часть улиц. В прошлом году появились полосы для пешеходов и велосипедистов. Имеются­ своя пекарня, кафе, банный комп­лекс. Или вот такая деталь: у сельских модниц появилась возможность больше времени уделять своей внешнос­ти: раз в неделю из райцентра в Максимовку приезжает мастер по наращиванию ресниц и коррекции бровей.

Особое место в жизни местной молодежи занимает хоккей. Еще в 2018 году в селе соорудили крытый хоккейный корт с качест­венным ледовым покрытием, теплыми раздевалками.

Как отметил аким, в хозяйстве зарплата – одна из самых высоких в районе, село является образцом комплексного развития и растениеводства, и животноводства. В прошлом году накануне уборки в Максимовке провели областное совещание аграриев. Наверняка опыт грамотной организации труда и социальной ответственности оказался многим полезен.