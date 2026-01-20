МВД: В Шымкенте уволили начальника Департамента полиции и его заместителя

Об этом сообщили в МВД, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве заверили, что Департаментом собственной безопасности МВД проводится досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего рассмотрения сотрудниками Управления полиции района Қаратау обращения родственников
убитой девушки Нурай.

"Одновременно проведено служебное расследование, по результатам которого в порядке управленческой ответственности приняты дисциплинарные меры.

За ненадлежащее обеспечение правопорядка от занимаемых должностей освобождены начальник Департамента полиции города Шымкента и его первый заместитель, а также ряд должностных лиц уволены из органов внутренних дел.

МВД придерживается принципиальной позиции в отношении любых фактов, способствующих нарушениям законности, а также проявлений насилия и жестокости", - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела по факту убийства находится на контроле МВД. Для обеспечения объективности и полноты расследования создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Шымкенте убили 21-летнюю Нурай. Задержан подозреваемый. По словам родных девушки, он ранее ее похищал. Девушка была против брака с ним. МВД взяло на особый контроль дело об убийстве девушки в Шымкенте. 

На V Национальном курултае Глава государства поручил тщательно расследовать это дело. По его словам, в адрес Национального курултая по поводу данного происшествия поступило более 130 обращений.

"Было установлено, что подозреваемый преследовал Нурай, не давал ей покоя и угрожал, что в конечном итоге это привело к человеческой смерти. В этой связи поручил министру внутренних дел дать правовую оценку действиям Департамента полиции Шымкента. Генеральный прокурор также тщательно проверит данный вопрос", - сказал Президент.

#полиция #Шымкент #увольнение #дело Нурай

