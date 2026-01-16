МВД взяло на особый контроль дело об убийстве девушки в Шымкенте

Закон и Порядок
75
Дана Аменова
специальный корреспондент

В настоящее время подозреваемый с санкции суда арестован

Фото: Polisia.kz

Расследование резонансного уголовного дела находится на контроле МВД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

 Ход расследования уголовного дела по факту убийства девушки в городе Шымкенте находится на контроле МВД.

В МВД заверили, что по всем изложенным в публичном пространстве фактам и доводам, касающимся возможного непринятия своевременных мер со стороны сотрудников полиции Шымкента, назначена служебная проверка.

«В настоящее время подозреваемый с санкции суда арестован. Создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников. В рамках уголовного дела по результатам проводимых следственных действий будет дана правовая оценка всем действиям подозреваемого. Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых тщательно проверяются и анализируются все поступающие сведения, в том числе видеозаписи с камер видеонаблюдения», – говорится в информации. 

Там же добавили, что МВД придерживается принципиальной и непримиримой позиции в отношении любых проявлений жестокости и примет все предусмотренные законом меры для обеспечения неотвратимости наказания виновного.

Напомним, что в соцсетях разошлось видео, на котором подозреваемый преследует на улице девушку. Она умерла от ножевых ранений. По словам родных, мужчина не давал покоя, преследовал ее постоянно, угрожал. Ранее по этому поводу погибшая обращалась в полицию, но там якобы не предприняли мер. 

#МВД #Шымкент #убийство #контроль #девушка

