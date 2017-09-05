Узбекистан в два раза девальвировал национальную валюту

Центральный банк Узбекистана с 5 сентября установил официальный валютный курс доллара в размере 8,1 тысячи сумов за один доллар, сообщает korrespondent.net.
Такие меры приняты в соответствии с указом президента страны о либерализации валютной политики, поясняется в информации на сайте регулятора.
На минувшей неделе стоимость одного доллара, по данным ЦБ, составляла 4 210,35 сума.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в минувшие выходные подписал указ, в соответствии с которым юридические и физические лица в Узбекистане с 5 сентября смогут свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.
В прошлом году самой девальвированной валютой в мире стала украинская гривна, напомнил портал.
