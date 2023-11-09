В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финпирамиды "Eolus"

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Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в 10 регионах страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в гг.Алматы, Астана и Шымкент.

«Для увеличения количества вкладчиков, организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью создания видимости существования «Eolus» в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего, осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе «energyeolus.top».

Отмечается, что общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.