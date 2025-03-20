В АДГС с участием депутатов Мажилиса обсудили достижения и перспективы госслужбы

Сегодня в Агентстве по делам государственной службы состоялось выездное заседание Комитета Мажилиса Парламента по законодательству и судебно-правовой реформе на тему: «Обсуждение перспектив дальнейшего развития государственной службы, основанной на принципах сервисности и клиентоориентированности»

В нем приняли участие председатель АДГС Дархан Жазықбай, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Снежанна Имашева, а также представители Академии государственного управления при Президенте РК.

На выездном заседании Дархан Жазықбай остановился на инициативах Агентства, реализуемых в соответствии с поручением Главы государства для комплексной модернизации системы государственной службы. Он рассказал о ходе дальнейшего совершенствования законодательства для формирования отвечающего запросам граждан сервисного государственного аппарата.

Дархан Жазықбай отметил, что в отличие от ныне действующего новый законопроект не ограничивается лишь регулированием трудовых отношений, таких как поступление, прохождение и прекращение государственной службы, а направлен на закрепление ориентированной на человека модели поведения государственных служащих.

Новый законопроект предусматривает планы по продвижению принципов меритократии, обеспечению прозрачности отбора и назначения на вакантные должности, поиску талантов и ранней профессиональной ориентации молодежи на государственную службу, внедрению новых механизмов профессионального развития служащих. Также предусмотрены меры по укреплению институциональной преемственности на государственной службе, улучшению социальных гарантий госслужащим.

Дархан Жазыкбай отметил, что впервые с учетом результатов оценки, обучения и стажировки будет внедрен механизм горизонтального роста с присвоением класса служащим корпуса «Б» в рамках одной должности. Законопроектом предусматривается исключение внутренних конкурсов для существенного расширения потенциала кадрового отбора на государственной службе.

На мероприятии была озвучена мера по включению в законопроект норм, позволяющих государственным служащим принимать ответственные управленческие решения в случае необходимости защиты интересов государства и общества.

Участники заседания обсудили основные подходы к профессионализации государственного аппарата, повышение эффективности кадровой политики.

Депутаты Мажилиса высказали конкретные предложения и мнения относительно нового законопроекта, обратив внимание на то, что повышение эффективности государственной службы является требованием времени.

Кроме того, в рамках выездного заседания депутаты ознакомились с функциональными возможностями информационной системы eQyzmet. Новая онлайн система отбора на государственную службу позволяет претендентам в любое удобное для них время сдать тесты конкурсного отбора. Продемонстрировавший свою эффективность новый формат отбора до конца года будет масштабирован на все госорганы страны.

Презентованы достижения в части цифровизации внутренних кадровых процессов, начиная с приема на службу и ее прохождения, направления в трудовые отпуска и автоматизации иных служебных обращений. Это избавило от бумажной волокиты в кадровом документообороте и упростило порядок оформления документов. Особое внимание было уделено возможностям нового цифрового решения, ставшего фундаментом для внедрения рейтинга госслужащих, позволяющего на основе данных электронных личных дел составить перечень потенциальных кандидатов с высоким опытом и квалификацией на политические должности и должности корпуса «А».

Кроме того, депутатам Мажилиса продемонстрирована медиа-студия, оснащенная передовыми инновационными технологиями, которые помогают отточить коммуникационные навыки кадров на государственной службе.