В Администрации Президента РК — кадровые перестановки

Кадровые назначения
137

Пресс-служба Главы государства сообщила о ряде назначений в Администрации Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, Указом Главы государства Казыхан Ержан Хозеулы освобожден от должности помощника Президента Республики Казахстан по международным вопросам.

Указом Главы государства Казыхан Ержан Хозеулы назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).

Указом Главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).

Указом Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником Президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобожден от ранее занимаемой должности.

#президент #назначения #администрация #указы

Популярное

Все
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
А я и здесь не промолчала
Судьба журналиста
Алматы принимает будущее мировых шахмат
Полны надежд и устремлений
Милосердие – это действие
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Между высокими целями и реальностью
Распоряжение Главы государства о назначении
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Старики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Ермек Кошербаев назначен министром иностранных дел РК
Глава государства освободил от должности еще одного советни…
Токаев произвел ряд кадровых назначений
Тамара Дуйсенова освобождена от должности - указ Президента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]