Пресс-служба Главы государства сообщила о ряде назначений в Администрации Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, Указом Главы государства Казыхан Ержан Хозеулы освобожден от должности помощника Президента Республики Казахстан по международным вопросам.

Указом Главы государства Казыхан Ержан Хозеулы назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).

Указом Главы государства Алимбаев Ерлан Алтынбаевич освобожден от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).

Указом Главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником Президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобожден от ранее занимаемой должности.