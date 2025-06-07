В Акмолинской области начались многофакторные обследования водохранилищ

Водное хозяйство
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Филиал «Казводхоза» по Акмолинской области начал многофакторные обследования на Красноборском и Ишимском водохранилищах, а также на Преображенском гидроузле, передает Kazpravda.kz

Фото: Минводресурсов РК

Комплекс работ включает в себя геологическое, гидрологическое и геодезическое обследования, изучение дна и береговых линий, анализ состояния водной среды. В обследованиях задействовано современное и высококачественное оборудование: георадары, сонары и т.д.

До конца этого года министерство водных ресурсов и ирригации проведет многофакторные обследования на 134-х гидротехнических сооружениях по всей стране. Напомним, что в прошлом году были обследованы 84 объекта в 14 областях Казахстана. Это больше, чем планировалось изначально.

«Проведение обследований Акмолинский филиал начал в мае этого года. Многофакторное обследование – это всесторонний и комплексный анализ технического состояния гидротехнического сооружения для определения его фактического состояния за период эксплуатации», – сообщил директор Акмолинского филиал РГП «Казводхоз» Ербол Аскербеков.

#Акмолинская область #обследование #водохранилища #Казводхоза

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