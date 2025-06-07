Филиал «Казводхоза» по Акмолинской области начал многофакторные обследования на Красноборском и Ишимском водохранилищах, а также на Преображенском гидроузле, передает Kazpravda.kz

Фото: Минводресурсов РК

Комплекс работ включает в себя геологическое, гидрологическое и геодезическое обследования, изучение дна и береговых линий, анализ состояния водной среды. В обследованиях задействовано современное и высококачественное оборудование: георадары, сонары и т.д.

До конца этого года министерство водных ресурсов и ирригации проведет многофакторные обследования на 134-х гидротехнических сооружениях по всей стране. Напомним, что в прошлом году были обследованы 84 объекта в 14 областях Казахстана. Это больше, чем планировалось изначально.