Филиал «Казводхоза» по Акмолинской области начал многофакторные обследования на Красноборском и Ишимском водохранилищах, а также на Преображенском гидроузле, передает Kazpravda.kz
Комплекс работ включает в себя геологическое, гидрологическое и геодезическое обследования, изучение дна и береговых линий, анализ состояния водной среды. В обследованиях задействовано современное и высококачественное оборудование: георадары, сонары и т.д.
До конца этого года министерство водных ресурсов и ирригации проведет многофакторные обследования на 134-х гидротехнических сооружениях по всей стране. Напомним, что в прошлом году были обследованы 84 объекта в 14 областях Казахстана. Это больше, чем планировалось изначально.
«Проведение обследований Акмолинский филиал начал в мае этого года. Многофакторное обследование – это всесторонний и комплексный анализ технического состояния гидротехнического сооружения для определения его фактического состояния за период эксплуатации», – сообщил директор Акмолинского филиал РГП «Казводхоз» Ербол Аскербеков.