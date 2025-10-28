В Актау проходит международный турнир по бочча

Спорт
6
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Актау состоялась церемония открытия международного турнира по спорту бочча среди тюркоязычных стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

Фото: ЦОК Мангистауской области

В соревнованиях участвуют 30 спортсменов из Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана.

В церемонии открытия приняли участие депутат Сената Парламента РК Суиндик Алдашев, президент Мангистауской областной федерации паралимпийского спорта «Бочча» Жанбырбай Матаев, заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, а также спортсмены.

Выступая на церемонии открытия, заместитель акима области Аббат Урисбаев отметил значимость турнира в развитии инклюзивного спорта.

«Этот турнир проводится не только ради спорта, но и с целью формирования равных возможностей в обществе. Для нас большая честь принимать международный турнир в Мангистау. Выражаем признательность спортсменам, прибывшим из тюркоязычных государств. Желаю всем участникам успехов», - сказал Аббат Урисбаев.

Основная цель турнира состоит в укреплении культурного и спортивного сотрудничества между тюркоязычными государствами, развитии паралимпийского движения и повышении активности людей с ограниченными возможностями в обществе.

#Актау #бочча

