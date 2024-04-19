В Актобе представителей банков призвали выйти в народ

Паводки
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Это необходимо для разъяснения мер поддержки пострадавших в паводках, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Председатель областного маслихата Гулкасима Суентаева и директор палаты предпринимателей Дидар Боранкулов договорились с руководителями банков второго уровня и микрокредитных организаций проводить информационно-разъяснительную работу с населением.

Теперь представители банков и МФО будут проводить встречи с жителями области на всех временных площадках.

Как известно, банки предоставят пострадавшим от паводков отсрочку по кредитам на срок с 1 апреля по 30 июня 2024 года. Уточняется, что списки будут формироваться акиматами.

Также банки окажут и другие меры поддержки. Так, с 1 апреля по 30 июня не будут начислять пени и штрафы за просрочку платежей физлицам, чье финансовое положение ухудшилось из-за паводков. Кроме того, будет предоставлена отсрочка по кредитам ИП и субъектам МСБ из-за вызванного паводками нарушения их деятельности.

«В целях проведения мониторинга по своевременному и оперативному оказанию мер поддержки для пострадавших создан областной общественный штаб, в состав которого входят депутаты, общественники, представители партии АMANAT, РПП и другие. В рамках работы этого штаба предлагаем составить график посещения эвакуационных пунктов Актобе. В этой связи убедительно просим выделить сотрудников банка, которые вместе с членами штаба проведут разъяснительную работу по конкретным механизмам предоставления отсрочки, включая необходимость подачи соответствующих заявлений в банк, предоставления подтверждающих документов и прочее», - обратилась к представителям БВУ и МФО Гулкасима Суентаева.

Она поблагодарила бизнес-сообщество за неравнодушие и оказываемую посильную помощь пострадавшим.

#паводки #Актобе #банки #отсрочка платежей

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